Karneval beim 1. FC Köln: Wie Trainer Steffen Baumgart und seine Spieler beim Training auftauchten

Kurzer Spaß statt schweißtreibende Einheit. Zum Start in die Karnevalssaison am 11. November erschienen Trainer und Profis des Bundesligisten 1. FC Köln im Jecken-Outfit zum Training. Die meisten Blicke zog der laut Vereinshomepage als "Baumhorn" mit Sonnenbrille und blonder Perücke verkleidete Trainer Steffen Baumgart auf sich. Torjäger Anthony Modeste spielte als Arzt auf seine Verletzungs-Historie an und wurde vom Express als "Chefarzt für Strafraumkunde an der Klinik am Geißbockheim" bezeichnet.

