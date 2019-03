Party in Mainz und Köln, "Montag" in Berlin: So feiern die Klubs Karneval

Helau und Alaaf - so hallt es am Rosenmontag traditionell durch zahlreiche deutsche Städte. Vor allem in den Karnevalshochburgen Köln und Mainz geht es absolut närrisch zu. Auch die ortsansässigen Klubs, der Zweitligist 1. FC Köln und der Bundesligist 1. FSV Mainz 05, nehmen an den Umzügen teil - und das sogar mit eigenem Wagen. Zumindest zu dieser Zeit können sich die "Geißböcke" also durchaus erstklassig fühlen.