Karriere als Klub-Trainer? Bierhoff traut Löw "Barcelona oder Madrid" zu

Noch die EM im Sommer - dann ist Schluss für Joachim Löw. Zumindest als Bundestrainer. Mit der Karriere an der Seitenlinie könnte es dennoch weiter gehen. DFB-Direktor Oliver Bierhoff traut es Löw zu, vor allem als Trainer im Ausland. "Wenn ich sehe, welche Karriere er hatte, sehe ich ihn eigentlich wenn dann eher bei einem Verein im Ausland. Er liebt guten Fußball - den hast du natürlich bei Barcelona oder Madrid", sagte Bierhoff gegenüber dem Podcast Phrasenmäher, den die Bild am Dienstag veröffentlichte.

In der Bundesliga sieht der ehemalige Weltklasse-Stürmer den 61 Jahre alten Löw eher nicht. "England muss man auch sehen, ich glaube, Frankreich kommt jetzt weniger in Frage", sagte Bierhoff.

Vorher will Löw bei seinem letzten Turnier mit der Nationalmannschaft noch mal angreifen und die schlimme WM in Russland 2018 vergessen lassen. Am Mittwoch, den 19. Mai, gibt Löw seinen Kader für die EM bekannt, ab dem 28. Mai bereitet sich die Nationalmannschaft in Seefeld (Österreich) auf das Turnier vor.