Nach dem Karriere-Ende: PSG-Superstar Lionel Messi peilt Rückkehr zum FC Barcelona an

Erst im vergangenen Transfer-Sommer endete die als ewig geltende Liaison zwischen Superstar Lionel Messi und dem FC Barcelona. Nach 21 Jahren bei den Katalanen zog es den Argentinier ablösefrei zu Paris Saint-Germain. Nach nicht einmal einem halben Jahr spricht der 34-Jährige schon wieder von einer Rückkehr zu seiner alten Liebe. So könne er sich ein neuerliches Engagement bei seinem Herzensklub gut vorstellen. "Ich habe immer gesagt, dass es mir gefallen wurde, dem Verein da helfen zu können, wo ich nützlich sein kann, damit es dem Klub gut geht", erklärte Messi gegenüber der spanischen Zeitung Sport.

Die Aussagen des "Zauberflohs" beziehen sich dabei aber keineswegs auf seine aktive sportliche Laufbahn, sondern vielmehr auf ein Engagement nach seiner Spielerkarriere. "Ich würde irgendwann gerne technischer Direktor werden. Ich weiß nicht, ob es in Barcelona sein wird oder nicht", so Messi weiter. Trotz der Einschränkung sei Barca die klar favorisierte Anlaufstelle für den Dribbelkünstler. "Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich gerne alles was ich kann beitragen. Denn es ist der Verein, den ich liebe und ich würde mich freuen, wenn es diesem weiterhin gut geht, er wächst und einer der besten der Welt ist."

Messi hatte bereits im Jahr 2000 als 13-Jähriger in Barcelona angeheuert. Seither purzelten Bestmarken en masse. In seinen 21 Jahren bei den Katalanen hievte er so ziemlich jeden bedeutenden Rekord auf ein neues Level. Insgesamt 35 Titel stehen zum Ende seiner Barca-Zeit zu Buche. Und an denen war er mit seiner unerreichten Treffsicherheit maßgeblich beteiligt. Mit 672 Toren liefert er den absoluten Topwert in der 121-jährigen Geschichte des Klubs, ist zudem mit 778 Einsätzen Rekordspieler des Vereins. Darüber hinaus wurde er sechs Mal als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.