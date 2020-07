Karriere-Killer HSV? So erging es den Vorgängern von Dieter Hecking nach dem Aus in Hamburg

Beim Hamburger SV herrscht weiter keine Konstanz auf dem Trainerstuhl. Am Samstag verkündete der Verein, dass Dieter Hecking nach dem verpassten Aufstieg keinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Denn der erfahrene Trainer war mit dem klaren Anspruch vom damaligen Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach nach Hamburg gewechselt, den Traditionsklub aus dem Norden nach dann zwei Jahren zurück in die Bundesliga zu führen. Nur dann hätte sich auch sein Vertrag mit dem HSV, der zum 30. Juni ausgelaufen war, automatisch um ein Jahr verlängert. Dennoch hatte Hecking in den vergangenen Tagen mit den HSV-Bossen um Sportvorstand Jonas Boldt offenbar über eine weitere Zusammenarbeit verhandelt. Angeblich soll Hecking den Wunsch geäußert haben, erneut einen schlagkräftigen Kader zu bekommen – was ihm der finanziell angeschlagene Klub demnach nicht garantieren konnte.