Karriere-Ende im Sommer? Milan-Star Zlatan Ibrahimovic liebäugelt mit "Kapitel als Klubdirektor"

Der Vertrag von Zlatan Ibrahimovic läuft im Sommer 2022 wie in den vergangenen Jahren üblich nach einem Jahr wieder aus. Der AC Mailand baut in der aktuellen Spielzeit erneut auf den schwedischen Superstar. In zwei Wochen feiert der Torjäger seinen 40. Geburtstag. Ob er seinen Kontrakt bei den Rossoneri erneut verlängert, ist aktuell noch nicht geklärt. Erst Ende April hatte Ibra seine Unterschrift unter den neuen Ein-Jahres-Vertrag gesetzt. Gegenüber Tuttosport spricht Berater Mino Raiola über die Zukunft des 39-Jährigen. Anzeige

"Wir werden sehen, was Zlatan im Juni machen will. Er entscheidet immer Jahr für Jahr, es gibt keine Eile", sagte Raiola. Sollte sich Ibrahimovic irgendwann "nicht mehr als Schlüsselspieler für das Team fühlen, wird er in den Ruhestand gehen", erklärte der Star-Berater weiter. Nach seiner aktiven Karriere wolle der 118-fache schwedische Nationalspieler die Fußball-Bühne nicht verlassen. "Er möchte ein Kapitel als Klubdirektor aufschlagen", verrät Raiola.