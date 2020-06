Karriere-Rekord! Edgar Prib erlebt bei Hannover 96 seinen zweiten Frühling

Edgar Prib hat eine Serie gezogen. Bei seinen letzten drei Einsätzen hat er jeweils ein Tor erzielt. Beim 1:1 gegen Karlsruhe, beim 3:0 gegen Dresden und gestern beim 2:1 gegen Heidenheim. Drei Treffer in zwölf Tagen – das ist eine Topquote für einen Mittelfeldspieler. Zwischendurch in Sandhausen saß Prib nur auf der Bank – wahrscheinlich hätte er ansonsten auch getroffen. Die Tore ähneln sich. Auch gestern zog Prib wieder etwa von der Strafraumgrenze ab. „Die kleine Lücke hat mir ausgereicht“, erklärte der 96-Kapitän bei Sky. „Ich habe schon frühzeitig gejubelt. Als der Ball den Fuß verlassen hatte, wusste ich, dass er reingeht.“ Vier Prib-Tore bedeuten Karriere-Rekord Insgesamt steht er bei vier Saisontoren – so erfolgreich war er nie zuvor in seiner Karriere. Der 31-Jährige genießt seinen zweiten Frühling. „Ich habe eine Phase, in der ich erfolgreich bin und auch wieder Tore schieße. Das tut mir und auch der Mannschaft gut.“ Prib lebt im Hoch: „Ich genieße den Moment.“

Kenan Kocak hatte ihn anfangs zurückhaltend beurteilt. „Eddy braucht nach einer langen Verletzungspause noch Zeit“, hatte der Trainer schon in der Hinrunde klargemacht. Prib musste zwei Kreuzbandrisse kurieren. Unter Ex-Trainer Mirko Slomka war Prib trotz der Fitness-Defizite Stammspieler gewesen. Kocak setzte ihn häufiger auf die Bank. In den fünf Spielen nach der Corona-Pause stand er aber dreimal in der Startelf, wurde einmal eingewechselt (in Osnabrück), schaute nur einmal zu. „Eddy hat gut gearbeitet und ist physisch in einem besseren Zustand“, sagte Kocak. „Er hat trotzdem noch Luft nach oben.“ Konditionell reicht es noch nicht für 90 Minuten Vor allem scheint die Kondition noch nicht für 90 Minuten zu reichen. Gerade in der stressigen Geisterspielsaison mit Partien unter der Woche ist Prib ständiger Wechselkandidat – aber bei weitem nicht der einzige. Am Mittwoch gegen Dresden und gestern gegen Heidenheim war nach einer Stunde Schluss für ihn.