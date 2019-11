Karriereende: "Turn-Opa" Vogt feiert mit TuS Vinnhorst den Klassenerhalt zum Abschied

Während Kapitän Mika-Tom Säfken am Reck turnt, stehen seine Mannschaftskollegen und Trainer Arm in Arm an der Seite und schauen begeistert zu. Einen Doppelsalto mit ganzer Schraube und noch einen Doppelsalto zeigt Säfken als Flugelemente. Das Team des TuS Vinnhorst und die Zuschauer feuern ihn frenetisch an, als ginge es noch um den Klassenerhalt. Doch diesen haben die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt schon längst sicher. Auch in der neuen Saison turnt der TuS in der Bundesliga.

„Es ist einfach mega, dass ich zum Abschluss turnen durfte und alle so hinter mir gestanden haben“, sagte Säfken kurz darauf. Er sicherte mit seiner Flugshow noch einmal fünf Scorepunkte. Am Ende lautete das Ergebnis 57:19 gegen TSV Pfuhl. Während die Vinnhorster in einer großen Traube den Sieg und den damit verbundenen Klassenerhalt feierten, gab es auf der anderen Seite traurige Gesichter: Das Team aus Baden-Württemberg muss nach einem Jahr wieder in die Zweitklassigkeit.