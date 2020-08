Weltmeister Schürrle und Höwedes beenden ihre Karrieren früh: Großer Druck im Profi-Fußball bleibt Thema

Oder Lionel Messi . 33 Jahre alt. In letzter Zeit wahrlich nicht immer glücklich beim FC Barcelona , Karriereende aber nicht in Sicht. "Er ist schnell, er ist stark, ein Wettkampf-Biest, ein physisches Tier" , meinte jüngst sein ehemaliger Barça-Mitstreiter Xavi Hernandez in einem Interview der spanischen Sportzeitung Marca.

"Richtig Druck haben Spieler wie Messi oder Cristiano Ronaldo. Solche Spieler können kein normales Leben führen, sie können nicht einmal in Ruhe über die Straße gehen“ , sagte Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Benedikt Höwedes, ebenfalls Weltmeister von Rio , erklärte sein Karriereende im Spiegel mit 32 Jahren vor allem mit familiären Gründen: In einem Urlaub habe er kürzlich zudem gemerkt, "wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich." Höwedes sagte aber auch: Der moderne Fußball habe "sich brutal entwickelt. Und dabei immer weiter distanziert von den normalen Fans. Da geht etwas verloren" .

Vor zwei Jahren bereits hatte Weltmeister-Kollege Per Mertesacker das System der Branche bei seinem Rücktritt mit 33 Jahren kritisiert. Man lerne im Fußballgeschäft schnell, "dass es null mehr um Spaß geht, sondern dass du abliefern musst, ohne Wenn und Aber" . In einem Diktat aus Training und Spielen würden die Spieler nur auf ihre Leistung reduziert.

Druck Belastung oder Antrieb

Doch so einfach ist es wiederum auch nicht. Die Sportpsychologin Anne-Marie Elbe erklärte damals im Zusammenhang mit dem Mertesacker-Rücktritt in einem Interview der Leipziger Volkszeitung: "Wir haben Spieler, die gehen richtig auf in diesem Druck, die empfinden das als Herausforderung, sie brauchen das. Und wir haben andere – das hat zum Beispiel Per Mertesacker in seinen Erzählungen geschildert – die den Druck als etwas sehr Belastendes empfinden."