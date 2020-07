Karriereende oder Wechsel? Sebastian Vettel sorgt mit Interview-Anfrage für Verwirrung

Was plant Sebastian Vettel? Seit Wochen ist die ungeklärte Zukunft des viermaligen Weltmeisters das größte Gesprächsthema der Formel.1. Klar ist einzig, dass der Vertrag des Heppenheimers bei Ferrari nicht über die Saison hinaus verlängert wird. Über einen möglichen Wechsel des 33-Jährigen zu einem anderen Rennstall der Motorsport-Königsklasse wird heftig spekuliert, auch ein Karriereende oder eine Auszeit stehen im Raum. Nun sorgt ein ungewöhnlicher Vorstoß Vettels für Verwirrung: er hat einen britischen Journalisten vor dem Rennen in Ungarn am kommenden Wochenende um ein Interview gebeten.

"Ich habe nächsten Donnerstag ein Interview mit Seb. Er hat um dieses Interview gebeten", erklärte der frühere F1-Pilot und Sky-Reporter Martin Brundle; üblicherweise fragen Journalisten bei Sportlern Gespräche an, nicht umgekehrt. "Ich habe ihn gefragt, worüber er kommende Woche sprechen möchte. Er hat gesagt, ich könne mir was ausdenken, er sei in letzter Zeit ja sehr redegewandt gewesen, wie er sagt." Aussagen, die zumindest reichlich Raum für Spekulationen lassen - insbesondere in Fankreisen wird Brundles Ankündigung heiß diskutiert.

Hamilton hofft auf Vettel-Verbleib: "Hat dem Sport noch viel mehr zu geben"

Vettels langjähriger Konkurrent Lewis Hamilton hofft auf einen Verbleib des Deutschen in der Formel 1. Es "wäre schade", wenn der Deutsche aufhören würde, sagte der Mercedes-Pilot am Rande des Grand Prix von Österreich. "Er hat dem Sport noch viel mehr zu geben und kann noch eine Menge mehr erreichen." Es sei für die Formel 1 wichtig, so viele Topfahrer wie nur möglich zu haben.

Vor dem zweiten Rennen der Saison in der Steiermark war beim 33-Jährige die Frage nach seiner Zukunft die spannendste. Selbst hat er noch keinen Entschluss gefasst - Optionen hat er auch nicht mehr viele für 2021. "Ich denke, es gibt keine Neuigkeiten. Ich weiß noch nicht, was passieren wird", sagte er und schloss auch weiter eine Pause oder ein Karriereende nach seiner Ausmusterung bei Ferrari zum Jahresende nicht aus. In den "nächsten Wochen und Monaten" werde man weiter sehen. "Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche."

