TSG Hoffenheim will Ajax-Talent Kasper Dolberg - Trainer Alfred Schreuder entscheidender Faktor?

Die TSG Hoffenheim bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Stürmer Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam. Wie die niederländische Tageszeitung De Telegraaf berichtet, soll der einst als absolutes Top-Talent gepriesene Angreifer auf Leihbasis in den Kraichgau wechseln und dort wieder zu alter Stärke finden. In der Saison 2016/2017 hatte der heute 21-Jährige mit 23 Toren in 48 Pflichtspieleinsätzen für Ajax für Furore gesorgt und war bei zahlreichen Top-Klubs gehandelt worden. Anschließend verblasste sein Stern jedoch, zuletzt hatte der Angreifer gar Probleme, sich einen Platz in den Spieltagskadern der Amsterdamer zu erkämpfen.