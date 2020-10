Landesliga: Der SSV Kästorf zerlegt den SV Reislingen/Neuhaus mit 6:0

Reislingen agierte harmlos und hatte wenige gute Abschlüsse. Nach knapp 30 Minuten war alles entschieden - Adrian Thaqi hatte nach Vorarbeit des gut aufgelegten Agirman das 3:0 geköpft. „Unser Plan, den wir in der Woche erarbeitet haben, war es, das Spiel in der ersten halben Stunde für uns zu entscheiden – dieser ist aufgegangen, das wollten wir genauso haben“, lobte SSV-Trainer Sajmir Zaimi.

Nicht alle Zuschauer hatten ihre Plätze eingenommen, da klingelte es bereits zum ersten Mal im Kasten der Gäste: Sores-Civan Agirman tankte sich über links durch und spielte flach in die Mitte, Albert Hajdaraj hatte keine große Mühe und schob unbedrängt ins Tor ein. Bereits in der ersten Viertelstunde entfachte der SSV großen Druck und hatte deutlich mehr Spielanteile. Tor Nummer 2 entstand durch eine schnelle Kombination: Jannes Drangmeister kam über die rechte Angriffsseite und spielte auf Hajdaraj, dieser dann blitzschnell weiter auf Noah Mamalitsidis und der schoss überlegt mit seinem starken linken Fuß ein.

In die zweite Halbzeit startete der SSV genauso stark wie in die erste: Drangmeister erhöhte mit seinem vierten Saisontor. „Kompletter Genickschlag“, nannte Gäste-Trainer Tahar Gritli das schnelle 4:0. Kästorf spielte weiter munter nach vorne. Reislingen hingegen überquerte so gut wie gar nicht mehr die Mittellinie und ergab sich in seinem Schicksal. Und es wurde noch bitterer: Das 0:5 war Slapstick (Marius Saikowski schoss Luca Menzel an, der Ball prallte ins eigene Netz ab) und die Großchance zum Ehrentor wurde auch nicht genutzt: Chris Neuschulz fischte kurz vor Schluss den gut geschossenen Elfmeter von Menzel aus dem Winkel.

Zaimi war nach dem Spiel mehr als zufrieden: “Das war ein verdienter Sieg! Wir wollten das Tempo mitnehmen und im Vergleich zu Isenbüttel noch besser harmonieren. Auch in der Höhe ist das verdient. Das hat Spaß gemacht, zuzugucken.“ Sein Gegenüber war natürlich enttäuscht und sagte: “Kästorf war in allen Belangen besser drauf. Sie waren gut in den Halbräumen. Wir haben ihnen aber auch zu viel Platz gelassen. Es passt zu dem Spiel, dass selbst ein Elfmeter nicht rein gehen wollte. Das Ergebnis geht auch in der Höhe voll in Ordnung. Mund abputzen und besser machen.“