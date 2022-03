"Richtiger Schritt": Ginter und Müller froh über Austausch mit Amnesty und Co. zu Katar - Fortsetzung geplant

Am Dienstagabend hatte es ein rund anderthalbstündiges Treffen mit Vertretern von Amnesty Internatonal und Human Rights Watch gegeben. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie Generalsekretärin Heike Ullrich waren im Teamhotel in Neu-Isenburg vor den Toren Frankfurts ebenfalls anwesend.

Die deutschen Nationalspieler fühlen sich nach dem Austausch mit Menschenrechtsorganisationen vor der anstehenden Weltmeisterschaft besser über die Lage im Gastgeberland Katar informiert. "Menschenrechte stehen an erster Stelle. Es war gut, sich mit den absoluten Experten auszutauschen", sagte Verteidiger Matthias Ginter am Dienstag auf der Pressekonferenz des DFB-Teams auf SPORT BUZZER-Nachfrage. Thomas Müller erklärte zuvor: "Wir wurden über Sachverhalte aufgeklärt, die medial angerissen wurden und es gab ein paar Hintergrundinformationen. Es war nichts ganz Neues, aber es wurde einiges objektiviert."

Routinier Müller schränkte vor seiner vierten WM-Teilnahme ein, dass er die Situation "als Sportler ganz schwer" einschätzen könnte. "Wir versuchen schon, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Beim Turnier selbst versuchen wir das Sportliche an erster Stelle zu sehen. Vom DFB und vor allem vom Veranstalter, der FIFA, erhoffe ich mir, dass größere Hebel in Bewegung gesetzt werden", sagte der Offensivspieler des FC Bayern.

Müllers Teamkollege Manuel Neuer bewertete den Informationsabend mit Blick auf das Turnier im Wüstenstaat ebenfalls als elementar. Bei einigen Ausrichtern großer Turniere in der Vergangenheit habe es "auch schon Missstände" gegeben - und da seien die Nationalspieler nicht so gut vorbereitet gewesen. "Für uns ist es wichtig, dass solche Profis zu uns kommen, damit wir einen Einblick bekommen, gut informiert sind. Wir sollen und müssen dann ja auch darüber sprechen und uns eine Meinung bilden", hatte der DFB-Keeper und Nationalmannschaftskapitän am Dienstag gesagt.

Auf dem Weg zur WM stehen in der ersten Länderspielphase die beiden Partien in Sinsheim gegen Israel (26. März, 20.45 Uhr, ZDF) und in Amsterdam gegen die Niederland (29. März, 20.45 Uhr, ARD) auf dem Programm. Im Juni und September gibt es drei Heim- und drei Auswärtsspiele in der Nations League gegen Italien, England und Ungarn. Das Winter-Turnier im Wüstenstaat wird am 21. November eröffnet.