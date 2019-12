Skisprung-Ass Katharina Althaus vor Saison-Auftakt mit Kritik an Verband: „Noch ein bisschen zäh“

Der große Erfolg im Frühjahr hat dem Frauen-Skispringen in Deutschland für kurze Zeit eine höhere Aufmerksamkeit beschert. Bei der Weltmeisterschaft in Seefeld Ende Februar und Anfang März 2019 holte das Team des Deutschen Ski-Verbands (DSV) mit Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Carina Vogt und Ramona Straub die Goldmedaille. Danach standen die deutschen Adler mit Althaus, Seyfarth sowie Markus Eisenbichler und Karl Geiger bei den Titelkämpfen in Österreich auch im Mixed-Wettbewerb ganz oben auf dem Treppchen. Seitdem sind neun Monate vergangen, am Samstag und Sonntag startet die neue Wintersaison für die Skispringerinnen im norwegischen Lillehammer. Die Männer haben zeitgleich schon ihre dritte Weltcupstation – allerdings im russischen Nischni Ragil. Und während die Wettkämpfe von Eisenbichler und Co. in der ARD oder bei Eurosport zu sehen sind, gibt es für die DSV-Frauen keine TV-Präsenz. Daran haben auch die Erfolge bei der WM nichts geändert. Bei Doppelweltmeisterin Althaus sorgt das für ordentlich Frust. „Es wird nun natürlich wieder schwieriger, weil wir es ohne das Großereignis Weltmeisterschaft kaum in die breite Öffentlichkeit schaffen können“, sagt die 23-Jährige geknickt.

Althaus für mehr Wettkämpfe mit Skisprung-Männern

Noch immer genießt das Skispringen der Frauen nicht ansatzweise das öffentliche Interesse wie das der Männer. „Von Saison zu Saison wird es immer ein bisschen besser, aber es könnte von der FIS noch mehr kommen. Es ist noch ein bisschen zäh“, meint Althaus. Aus Sicht der Oberstdorferin müsste der internationale Skiverband mehr für die Belange der weiblichen Springerinnen tun. Dabei denkt Althaus vor allem an weitere gemeinsame Events mit den Männern. Einzig beim Weltcup in Klingenthal (14. und 15. Dezember) sowie dem sowohl bei den Männern als auch den Frauen ausgetragenen Raw Air in den drei norwegischen Städten Oslo, Lillehammer und Trondheim im März gibt es parallele Wettkämpfe. „Was mediale Aufmerksamkeit und Zuschauerzahlen angeht, ist das für uns ein Riesengewinn“, weiß Althaus. Für gemeinsame Weltcups nennt sie zudem einen praktischen Vorteil: „Das wäre für den Veranstalter sogar einfacher, wenn Termine zusammengelegt werde könnten.“ Allein: Im aktuellen Weltcupkalender gibt es von der FIS keine sichtbaren Änderungen, sodass zeitgleiche Wettbewerbe am selben Ort rar gesät sind.

Kaum anders sieht es bei der Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen aus. „Stand heute gibt es keine konkreten Pläne“, sagte FIS-Rennleiter Walter Hofer jüngst. Althaus hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, dass das Großevent künftig für Männer und Frauen ausgetragen wird. „Die Sponsoren der Vierschanzentournee sind auf unserer Seite. In den kommenden Jahren kann ich mir das gut vorstellen. Ich hoffe, es kommt bald“, betont die deutsche Top-Skispringerin.

Sportlich liegt ihr Fokus derzeit aber allein auf der kommenden Saison. „Dass es im Vorjahr Platz zwei im Gesamtweltcup geworden ist, hat mich sehr überrascht“, betont sie. Um auch in diesem Winter erfolgreich zu sein, setzt Althaus alles auf einen gelungenen Weltcupauftakt: „Ich hoffe, dass ich in Lillehammer gut reinkomme, die Schanze dort liegt mir sehr.“ In der vergangenen Saison wurde sie dort Erste.

Verletzungspech: Straub und Vogt fehlen lange

In den Teamwettbewerben hat es Althaus schwerer als zuletzt, muss sie doch ohne die langzeitverletzten Kolleginnen Ramona Straub und Carina Vogt auskommen, die beide einen Kreuzbandriss auskurieren. Während Straub intensiv am Comeback arbeitet, muss Vogt die gesamte aktuelle Saison über aussetzen. Die 27-Jährige arbeitet nun auf ein Comeback bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf hin. Das gleiche gilt auch für Althaus, die schon jetzt „große Vorfreude“ auf das Großevent vor der eigenen Haustür verspürt. Kein Wunder, denn es ist zudem die nächste große Möglichkeit für die weiblichen DSV-Adler, wieder mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen – idealerweise mit sportlichen Erfolgen und weiteren Titeln.