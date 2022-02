Erste deutsche Olympia-Medaille in Peking: Skispringerin Katharina Althaus holt Silber

Skispringerin Katharina Althaus hat der deutschen Olympia-Mannschaft am ersten offiziellen Wettkampftag der Winterspiele in Peking die erste Medaille beschert. Die Oberstdorferin holte auf der Normalschanze in Zhangjiakou Silber und musste sich einzig der Slowenin Ursa Bogataj geschlagen geben. Dritte wurde Bogatajs Landsfrau Nika Kriznar. Althaus war als eine der Mitfavoritinnen gestartet und lag zunächst sogar auf Gold-Kurs. Als Führende in den zweiten Durchgang gegangen, zog sie im Duell mit Bogataj und bei schwierigen Windbedingungen dann aber doch den Kürzeren.

