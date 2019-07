Katharina Schwabe verlässt den Dresdner SC

Dresden. Schlechte Nachricht für alle Fans der DSC-Volleyballerinnen: Katharina Schwabe wird das Team von Trainer Alexander Waibl verlassen. Die Spielführerin, die aus Bad Muskau stammt und in Weißwasser, Berlin und Dresden ausgebildet wurde, wechselt auf eigenen Wunsch hin ins Ausland. Die dreifache deutsche Meisterin, die in der Annahme und auf der Außenposition einsetzbar ist, kam 2006 nach Dresden, wo sie beim VC Olympia ihre Talente schulen konnte. 2010/11 spielte sie für den VC Olympia Berlin, seit 2011 durchgehend für den Dresdner SC, mit dem sie auch zweimal Pokalsieger wurde. "Schwabi" galt allein schon wegen ihrer Vereinstreue als Publikumsliebling, doch nun möchte die 1,78 Meter große Spielerin noch einmal etwas Neues wagen. Mit 26 Jahren ist die ehemalige Junioren-Nationalspielerin reif genug, sich auch im Ausland durchzusetzen. Viele Dresdner Spielerinnen gingen bereits vor ihr diesen Weg - ob nach Italien, Frankreich, Tschechien, Polen oder in die Türkei. Wohin es Schwabe jetzt zieht, wurde zunächst aber noch nicht bekannt.