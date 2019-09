Nachmelderin ist schnellste Frau: Katrin Friedrich siegt beim Hiddestorfer Rübenlauf

Die Idee war spontan und wirklich gut. Am Tag zuvor hatte Katrin Friedrich, von Haus aus Triathletin, zusammen mit Jan Raphael und Peter Remmlinger bei herrlichem Spätsommerwetter eine ausgedehnte Trainingstour mit dem Rennrad unternommen. Das Gespräch kam dabei auf Hiddestorf und den 22. Rübenlauf, wo Remmlinger längst in der Starterliste stand. Erfolgreicher Frühstückslauf „Macht doch auch mit!“ - Friedrich und Raphael, der gleich um die Ecke in Arnum zu Hause ist, überlegten nicht lange. Am Sonntagmorgen meldeten beide nach, und perfekt war für Friedrich die etwas andere Vorbereitungsrunde. „Ich hätte ohnehin einen längeren Frühstückslauf gemacht“, sagte die Hannoveranerin, die kam, sah und siegte. Beim Halbmarathon dieses Rennens der „Laufpass“-Serie war sie in 1:33:14 Stunden die schnellste Frau des Tages. Chapeau! „Das hat richtig Spaß gemacht. Dabei hatten wir uns gar nichts vorgenommen“, sagte die Lehrerin, die in den bevorstehenden Herbstferien erneut Großes vorhat: den Ironman auf Hawaii am 12. Oktober. Es ist bereits ihr vierter Start bei der Weltmeisterschaft, und Hiddestorf war in der Hinsicht gut für die Psyche und die Form.

Bilder vom 22. Hiddestorfer Rübenlauf Auf und davon: Haftom Weldaj ist dem Halbmarathonfeld schon kurz nach dem Start enteilt. ©

Nach einer Woche Krankheit hatte die 49-Jährige vor wenigen Tagen im Training wieder Tempo aufgenommen. Als ihr und ihren beiden Begleitern, mit denen sie später zeitgleich ins Ziel lief, unterwegs jemand „Erste Frau!“ zurief, sei ihr Ehrgeiz angestachelt worden, sagte Friedrich. "Aus Laufen soll dieses Mal kein Wandern werden" Auf Hawaii hatte sie 2017 mit ihrem Laufergebnis gehadert. Das soll dieses Mal besser werden. „Nach meinem Gefühl steht da noch ein Koffer“, meint sie und fügt hinzu: „ Aus Laufen soll dieses Mal kein Wandern werden.“ Sie fühle sich fit, und ehe sie am 2. Oktober den Flug antritt, stehen noch ein paar harte Einheiten auf dem Programm. Aber es komme auf Hawaii auch auf die Windverhältnisse an, die könnten schon eine halbe Stunde Unterschied bedingen. In der Hinsicht darf der Lauf durch die Hemminger Ortschaften als kleine Generalprobe gelten. Denn der Wind machte den meisten Startern zu schaffen. „Am Ende war das schon heftig“, berichtete Christian Schlamelcher, der sich über seinen zweiten Platz im Halbmarathon freute. Auch er hatte ein Heimspiel – und zwar ein besonderes: In Arnum zu Hause war Schlamelcher 2008 an gleicher Stelle sein erstes 21,1-Kilometer-Rennen überhaupt gelaufen. Damals brauchte er 2:07 Stunden und war einer der Letzten.

Gleich geht's los: Start des 10-Kilometer-Laufs in Hiddestorf.

Dieses Mal lautete sein Resultat 1:15:25 Stunden, das ist eine andere Welt. Seine Zeit und die der anderen Starter wird noch dadurch relativiert, dass der Halbmarathon aufgrund der Bauarbeiten an der Bundesstraße 3 rund 21,2 Kilometer maß und erstmals eine Brücke zwischen Westerfeld und Devese überquert werden musste. „Der Anstieg hat schon wehgetan“, sagte Schlamelcher. Kein Kampf auf Biegen und Brechen Gleich hinter ihm platzierte sich Andreas Solter (1:15:26), der Führende im SPORTBUZZER-Ranking. Beide waren die gesamte Strecke Seite an Seite gelaufen. Am Ende wurde es kein Kampf auf Biegen und Brechen. „Andreas sagte mir nach der Brücke, ich hätte ja gerade Geburtstag gehabt, deshalb würde er mir freiwillig den Vortritt lassen“, berichtete Schlamelcher. Eine schöne Geste. Haftom Weldaj siegte bei solchen Rennen auch ohne derartiges freundliches Entgegenkommen. Der Überflieger, der für den TSV Pattensen startet, war dem Rest des Feldes schon am Ortsausgang von Hiddestorf weit enteilt. 1:11:57 zeigte die Uhr für Weldaj im Ziel auf dem Sportplatz des SV Eintracht an. „So schnell sollte es gar nicht werden“, sagte sein Betreuer Friedrich Weber. „Aber locker laufen, das kann Haftom wohl nicht.“ Beim Halbmarathon am 20. Oktober in Oldenburg will es der Mann aus Eritrea noch mal richtig krachen lassen.

Über zehn Kilometer wäre Weldaj beinahe seinen Streckenrekord aus dem Jahr 2016 losgeworden. Rene Menzel verfehlte diesen in 32:21 Minuten nur um wenige Sekunden. Bei den Frauen holte sich Nadine Schenkemeyer (Lehrter SV, 41:40) den Sieg und 25 Punkte für das SPORTBUZZER-Ranking. Anne Schloßer, die diese Rangliste anführt, musste sich in 45:22 mit Platz sechs begnügen. „Zu warm und zu windig: Das war nicht mein Wetter“, sagte sie. Doppelsieg für die Pingpanks Vor Menzel hatten bereits zwei andere Asse von Hannover Athletics gestochen. Den Wettbewerb über die 5;2 Kilometer gewann bei den Männern Maximilian Pingpank (16:09), bei den Frauen triumphierte seine Schwester Svenja (18:27), die erst Anfang Oktober wieder mit dem gewohnten Training beginnt. Es war ihr vierter Hiddestorfer Erfolg in Serie. „Die Zeit war Nebensache“, sagte sie. „Es hat einfach Spaß gemacht.“ Ein Urteil, das wohl alle 721 Starter bei den Erwachsenen sowie die 115 Mädchen und Jungen, die zum Kinderlauf antraten, teilten. Nicht nur Katrin Friedrich nutzte den Rübenlauf als Test für den Jahreshöhepunkt. Mike Asche, beim SPORTBUZZER-Lauftreff demnächst wieder als Gruppenleiter dabei, hat die Marathons in Berlin und Köln vor der Brust. In Hiddestorf legte er im Halbmarathon (1:47:55) und über zehn Kilometer (43:31) einen respektablen Doppelstart hin. Finja Albrecht (1:48:54 über die 21,2 Kilometer), beim vorigen SPORTBUZZER-Lauftreff dabei, deutete an, dass es in Berlin mit am 29. September mit der erhofften Zeit von 3:40 Stunden im Marathon klappen könnte. Hiddestorf sorgte auch da für viel Rückenwind.

