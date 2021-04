Kauczinski verabschiedet sich aus Elbflorenz: “Ich habe Dresden und Dynamo lieben gelernt”

Dresden. Am Sonntagvormittag war die seit dem 10. Dezember 2019 währende Amtszeit von Markus Kauczinski als Trainer von Dynamo Dresden vorbei. Um 9 Uhr verkündete der Verein via Homepage die Beurlaubung des Gelsenkircheners, beim Training ab 11 Uhr übernahmen in der Walter-Fritzsch-Akademie seine bisherigen Assistenten Heiko Scholz und Ferydoon Zandi. Kauczinski verabschiedete sich von der Truppe, dann fuhr er kurz nach elf mit dem Auto vom Hof. Sport-Geschäftsführer Ralf Becker hatte ihm die Trennung vor der öffentlichen Bekanntgabe in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Anzeige

Becker: „Die Entwicklung war zuletzt nicht gut."

Becker, erst seit Sommer letzten Jahres bei den Schwarz-Gelben in der Verantwortung, erklärte in der Vereinsmitteilung: „Diese Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen, aber wir wollten in der wichtigsten Phase der Saison einen neuen Impuls setzen.“ Der Schwabe ergänzte: „Die Entwicklung war zuletzt nicht gut. Nach dem schwachen Auftritt in Unterhaching wollten wir das Heimspiel gegen Halle unbedingt gewinnen. Das war das Ziel von uns allen - gerade nach den letzten Partien. Leider haben wir das Spiel jedoch deutlich verloren.“

Der bisherige Coach der Schwarz-Gelben, die im Aufstiegsrennen nach vier Spielen ohne Sieg und zwei Niederlagen in Folge auf Platz vier abgerutscht sind und sich beim 0:3 gegen Halle als völlig harmlos und unentschlossen präsentierten, zeigte sich in der Online-Pressekonferenz nach dem Spiel ernüchtert von der Leistung seiner Mannschaft. Er gab seinem Torwart Kevin Broll Recht, der zuvor vor den Mikrofonen gesagt hatte, einige Dynamo-Profis hätten sich im Spiel wohl vor Angst in die Hosen gemacht. Der Trainer ging sogar so weit, dass er sich wünschte, Broll solle das auch einmal in der Kabine sagen. Er schürte damit Spekulationen, ihm selbst falle es schwer, harsche Kritik an der Mannschaft zu üben, zu schonend mit ihr umzugehen.

Kauczinski gilt als freundlicher Charakter, er ist kein Poltergeist. Das ehrt ihn, aber nutzten das einige seiner Spieler aus? Verstanden sie ihn falsch? Fakt ist, dass der Coach mit seiner Aufstellungen zuletzt auch kein glückliches Händchen mehr hatte. Stürmer Luka Stor lobte er nach einem schlechten Spiel beim 0:2 in Unterhaching, als er den Slowenen eingewechselt hatte. Beim 0:3 gegen Halle durfte der Blondschopf von Beginn an auflaufen, blieb aber jeden Nachweis seiner Klasse schuldig. „Er hatte ein, zwei Ansätze, aber dabei blieb es“, kommentierte Kauczinski die Personalie knapp. Warum er dem erfahrenen Torjäger Philipp Hosiner seit Wochen nicht mehr vertraute, ihn erst zur zweiten Halbzeit brachte, konnte er nicht schlüssig erklären. Vor dem Spiel hatte er angedeutet, der Österreicher trainiere gut, aber nicht gut genug.

Kauczinski verabschiedet sich mit Wehmut

Der Coach wirkte nach dem 0:3 gegen Halle schwer angeschlagen, er stieg nach dem Spiel mit steinernem Blick auf dem Parkplatz in sein Auto. Der 51-Jährige ist lange genug im Geschäft, wusste, dass es jetzt für ihn eng werden würde. Da sein Vertrag ohnehin ausläuft, kann der Verein seine Beurlaubung finanziell noch ganz gut verkraften. Am Sonntag gab sich der entlassene Trainer gefasst. Bei seinem Abschied sagte er: „Es waren 16 sehr ereignisreiche Monate für mich als Dynamo-Cheftrainer. Eine verrückte und intensive Zeit, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Ich habe Dresden und Dynamo lieben gelernt.“ Er wünschte dem Club alles Gute, hofft, dass sein Nachfolger die Mannschaft wieder aus dem Leistungs- und Stimmungstief holen kann.