Kaufpflicht greift: RB Leipzig holt Angelino bis 2025

Leipzig. Der "kleine Engel" bleibt. Wie RB Leipzig unmittelbar nach Abpfiff der siegreichen Partie gegen den FC Augsburg am Freitagabend bekanntgab, greift mit diesem Spiel die Kaufpflicht für Angeliño. Der Spanier, der bis dato auf Leihbasis von Manchester City bei den Messestädtern weilt, bleibt bei den Sachsen, erhält einen Vertrag bis 2025.

"Angeliño ist ein extrem guter Spieler, der sehr wichtig für unser Spiel ist. Von Beginn an spielte Angel eine tragende Rolle bei uns und in ihm steckt - obwohl er sich schon extrem gut und schnell entwickelt hat - noch viel mehr", so Coach Julian Nagelsmann. "Er will seine Entwicklungsfelder ständig neu erforschen. Das ist schon extrem beeindruckend."

Der 24-Jährige war im Januar 2020 vom Pep-Guardiola-Club nach Leipzig gekommen, zunächst per Leihe bis zum Sommer. Diese Vereinbarung wurde um eine Jahr verlängert und um eine Kaufpflicht ergänzt, die an eine fixe Anzahl an Einsätzen gekoppelt war. Diese war mit Angeliños Auflaufen gegen Augsburg erreicht.

Preiswerter Top-Scorer

"Angel hat bei uns wenig Eingewöhungszeit benötigt und sich von Anfang an in unserer Spielidee zurechtgefunden", sagte Sportdirektor Markus Krösche zur Personalie. "Er hat auch auf Champions-League-Niveau zum Erreichen unserer Ziele beigetragen. Er ist bei uns voll eingeschlagen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er nun weiter das Trikot von RB Leipzig tragen wird."