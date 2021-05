Kaufpflicht bei Klassenerhalt: Das sagt Werder-Profi Selke zur hohen Ablösevereinbarung

Der noch ausgeliehene Stürmer Davie Selke kostet Werder Bremen im Falle des Klassenverbleibs zwölf Millionen Euro Ablöse an Hertha BSC - und weiß selbst nicht, ob sich die Investition in diesem Fall gelohnt hat. "Schwierige Frage. Der Deal wurde vor der Pandemie gemacht, war meinem damaligen Marktwert angemessen", antwortete der 26 Jahre alte Angreifer in einem Interview des kicker auf eine entsprechende Frage. "Ich bekomme ja schon mit, wie präsent die Ablöse ist, kann aber nur das beeinflussen, was auf dem Platz liegt. Ich habe jedenfalls bereits gezeigt, dass ich für eine zweistellige Trefferanzahl in der Bundesliga gut bin", sagte Selke.

Druck habe er durch die Summe keinen. "Den mache ich mir schon ganz allein", sagte er: "Ich analysiere alles, jedes Spiel, selbst wenige Minuten. Wenn ich eine schlechte Leistung gezeigt habe, ist mir das nicht egal! Ich bin mittlerweile mein größter Kritiker."