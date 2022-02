Kaum Nachwuchs im Faustball: Vorsfeldes Coach sieht ein Generationsproblem

Die Aktiven werden immer älter, der Nachwuchs fehlt und das Interesse ist begrenzt: Den Faustball plagen genau wie viele andere Randsportarten altbekannte Probleme. „Gerade medial führen wir ein Schattendasein“, weiß Frank Kuwert-Behrenz. Der Trainer des MTV Vorsfelde kennt die Gründe für diese missliche Situation - und versucht, dafür Lösungen zu finden. Anzeige „Viele Faktoren“ würden laut Kuwert-Behrenz reinspielen. Einer davon sind die Ganztagsschulen. „Sonst waren die Kinder bis 13 Uhr in der Schule, danach hatten sie frei und haben geschaut, was sie machen können. Dann konnte man noch sagen: ,Heute Nachmittag um 15 Uhr ist Training'“, weiß der MTV-Coach. Heute jedoch seien die Kinder bis 16, teilweise sogar bis 17 Uhr in der Schule und hätten danach „keine Lust mehr“, so der MTV-Coach. Auch die sozialen Medien und das Verhalten der Eltern im Hinblick auf das Durchhaltevermögen ihrer Kinder würden bei der (sportlichen) Freizeitgestaltung eine große Rolle spielen. „Es ist einfach eine andere Generation“, sagt Kuwert-Behrenz.

"Starkes Statement gesetzt" Doch wie kann ein Verein wie Vorsfelde diesem Trend entgegenwirken? Eine Idee sind Partnerschaften und Kooperationen mit Schulen, um den Kindern möglichst früh die Gelegenheit zu geben, die Sportart kennenzulernen. Ganz konkret: „Es gibt bei uns eine Kooperation mit der Eichholzschule und dem Phönix-Gymnasium. Vor neun bis zehn Jahren wurde sogar an der Eichholzschule ein Sportkomplex angebaut, der sich MTV Action nennt.“ Im Zuge dieser Kooperation seien Fördermittel über den MTV geflossen, der sich auch selbst finanziell an dem Bau beteiligt hatte. „Dadurch“, so der Rühener, „hat der Verein dort ein relativ starkes Statement gesetzt und ist stark vertreten.“



Corona hat dem Faustball beim MTV zumindest keinen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir hatten zwei Vorteile in dieser Gesamtsituation“, erzählt Kuwert-Behrenz. „Wir konnten damals schon früh während des ersten Lockdowns nach draußen gehen und wir wurden als kontaktlose Sportart eingestuft.“ Natürlich mussten auch die Vorsfelder ihre Trainingseinheiten umgestalten, Hygienekonzepte entwerfen und den offiziellen Spielbetrieb ruhen lassen. Aber zumindest die Mitgliederzahlen sind seitdem konstant geblieben. Es gab sogar ganz besondere Neuzugänge: Zwei Spieler aus der ersten Mannschaft sind Papa geworden. Einer davon ist Kuwert-Behrenz‘ Sohn Christoph, der den Coach damit bereits zum dreifachen Opa gemacht hat. „Die sind natürlich auch gleich in den MTV und die Faustball-Sparte eingetreten“, erzählt der Coach mit einem Schmunzeln. Neuzugänge gibt es also bereits – „wenn auch eher für die Perspektive“.