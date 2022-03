Kaum noch vermittelbar: Warum Rainer Koch und Peter Peters die Verlierer des DFB-Neuanfangs sind

Nie im Leben, gab die anstelle von Koch ins oberste Gremium gewählte Silke Sinning zu, habe sie damit gerechnet. Die vor allem für Belange des Frauenfußballs tätige Sportwissenschaftlerin muss nun ihre künftige Rolle ausloten. "Alle sind sehr offen auf mich zugekommen. Ich denke, das wird eine gute Zusammenarbeit" , sagte die 52-Jährige und empfahl sogleich eine Aufarbeitung der Vergangenheit: "Das ist man allen Menschen an der Basis schuldig." Sinning als eine von künftig fünf Frauen im Präsidium weiß, dass sich Koch in einem bemerkenswerten Akt der Selbstüberschätzung selbst demontierte.

Rainer Koch hat alle Vorbehalte gegen seine Person bestätigt

Alle Vorbehalte gegen seine Person bestätigte er in jenem Moment, als er die Delegierten anflehte, sie sollten entweder seine Wahl "schlicht bestätigen" oder "sich nicht an der Wahl beteiligen." Dieses absonderliche Demokratieverständnis weckte den Plenarsaal aus seiner Lethargie. Jetzt war endgültig Zeit für einen Denkzettel. Und plötzlich wurde die Frau für den Süddeutschen Fußball-Verband ins Präsidium gehievt, die im Team von Herausforderer Peter Peters als Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität kandidiert hatte.

Liga-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sah darin "ein Lehrstück in Sachen Demokratie." Die Botschaft: Ein "Weiter so" kann und darf es nicht geben. Es gehört nun überprüft, ob Koch wirklich bis 2025 die Belange des deutschen Fußballs in der UEFA-Exekutive vertreten kann. Länger geht ohnehin nicht, denn die UEFA erlaubt nur Präsidenten oder Vizepräsidenten der Nationalverbände. Koch hängt an diesem Amt, zumal der Sitz mit 150.000 Euro Aufwandsentschädigung vergütet ist und viele attraktive Reisen mit sich bringt.