Kaum Wettkämpfe bis April: Wie motivieren sich die Leipziger Judoka trotzdem?

Leipzig. 684 Judoka aus 37 Nationen duellierten sich Anfang November im kroatischen Porec. Deutschland gehörte zu den wenigen Ländern, die ihr Team wegen der Pandemie bei der U21- und U23-EM kurzfristig abgemeldet hatten – betroffen waren die JCL-Cracks Lennart Slamberger und Emil Hennebach. Am Donnerstag beginnt mit 40 Nationen im Corona-Hotspot Prag die vom Frühjahr in den Herbst verlegte EM der Frauen und Männer. Diesmal ist der Deutsche Judo-Bund mit 18 Athleten dabei – schließlich geht es um Punkte für die Olympiarangliste. JCL-Mann Daniel Herbst war Ersatzmann, schaffte es aber doch nicht ins Team.

Verband wollte kein Risiko eingehen

Bei der U21-EM wurden trotz zahlreicher Tests nur sechs Athleten und ein Funktionär positiv auf Corona getestet. Für Sachsens Landestrainer Udo Quellmalz der Beweis, dass das Konzept funktioniert hat. Doch seinen beiden qualifizierten Athleten nützte diese Erfolgsnachricht nichts. „Wir waren traurig und deprimiert“, sagt Hennebach, dessen letzte Chance in der U23 nun sang- und klanglos verstrichen ist: „Der nächste Schritt, bei den Senioren Fuß zu fassen, wird verdammt schwer.“ Slamberger kann nächstes Jahr noch einmal in der U21 angreifen. Er ergänzt: „Die Entscheidung, nicht starten zu dürfen, mussten wir erst mal sacken lassen. Es war unser Jahreshöhepunkt und fast der einzige Wettkampf seit März.“

Beide wissen freilich: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle, der Verband wollte kein Risiko für seine Nachwuchsathleten eingehen. Dass aber die Kontrahenten der meisten Nationen kämpfen durften und kein einheitliches Vorgehen in Europa herrscht, hat beiden enorm zugesetzt. Gern hätten sie auch wie Bahnrad-Ass Maximilian Levy selbst das Risiko übernommen.

U18-DM in Leipzig findet nicht statt

Nach dem Grand Slam in Budapest mit 500 Startern aus 61 Ländern und der EM in dieser Woche droht die nächste Zwangspause. Der Weltverband will erst im Januar in Doha das nächste Turnier der World Tour ausrichten. In Deutschland sind alle nationalen Titelkämpfe ins zweite Quartal 2021 verschoben, auch die U18-DM kann Ende Februar nicht in Leipzig stattfinden.