Kean und Mbappé treffen bei PSG-Sieg gegen Dijon doppelt - Draxler verletzt ausgewechselt

Serienmeister Paris Saint-Germain hat sich vorerst an die Spitze der französischen Fußballliga gesetzt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bezwang den Tabellenletzten FCO Dijon am Samstag daheim mit 4:0 (2:0). Der Anfang Oktober vom FC Everton ausgeliehene Torjäger Moise Kean erzielte schon in der dritten Minute nach Flanke von Mitchel Bakker das 1:0. In der 23. Minute markierte der 20 Jahre alte Italiener auf Vorlage von Julian Draxler und Neymar auch das zweite PSG-Tor.