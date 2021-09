Keeper Gulacsi holt Titel für RB Leipzig: „Weiße Weste“ Award für sauberen Kasten

Leipzig . RB Leipzig s Tormann Peter Gulacsi ist unverzichtbar im Aufgebot der Roten Bullen , führt das Team nach dem Abgang von Marcel Sabitzer als Kapitän auf’s Feld. Nun wurde der ungarische Nationalspieler bereits zum zweiten Mal mit dem „Weiße Weste“ Award geehrt. Der 31-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison die meisten Zu-Null-Spiele im deutschen Fußball-Oberhaus – 15 an der Zahl. Gulacsi gewann den Titel vor Wolfsburg-Keeper Koen Casteels (14) und Bielefelds Stefan Ortega.

Sauberer Kasten in 56 Partien

„Der Preis ist nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Die Defensivleistung des gesamten Teams war toll“, lobt der Schlussmann. Der Vizemeister stellte die stärkste Abwehr der Liga, kassierte lediglich 32 Gegentreffer. Da konnte selbst Meister Bayern München nicht mithalten. 15 Zu-Null-Spiele seien eine starke Quote, freut sich der RB-Torwart. Der von Sport1 und Polarweiss verliehene Preis kommt in Form eines weißen Handschuhs daher. Ein zusätzlicher Scheck kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute. Die 7.500 Euro spendet Gulacsi abermals an das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg. „Die machen einen tollen Job. Es ist eine Kleinigkeit. Aber ich hoffe, dass es hilft.“