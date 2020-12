Kehl fordert BVB-Offensive heraus: "Brauchen Strafraumbesetzung" - Haaland nächste Woche zurück

Seitdem Erling Haaland dem BVB erstmals seit seiner Zeit beim Bundesligisten verletzungsbedingt fehlt, strauchelt Borussia Dortmund in der Offensive . Gegen Eintracht Frankfurt reichte es nur zu einem Remis , in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg mühte man sich immerhin zu einem knappen Sieg . Auffällig allerdings: Erst nach Einwechslungen von Youssoufa Moukoko als echten Stürmer wurde der BVB zielstrebiger im Offensivspiel.

Seitdem Haaland im Januar von Red Bull Salzburg zum BVB kam , schoss er in 32 Pflichtspielen 33 Tore. Seine Präsenz im Strafraum fehlt enorm, weil er mit einem Muskelfaserriss in Katar zur Reha weilt. Nun müssen andere Spieler bei den Dortmundern in die Bresche springen. "Uns fehlt vorn ohne Erling Haaland die Durchschlagskraft" , gab Kehl zu. "Da sind die Jungs gefragt aktiv zu sein. Wir brauchen mehr Torchancen und Geschwindigkeit." Gegen Stuttgart sollen diese Reus, Gio Reyna und Jadon Sancho erzeugen. Viel hängt dann wohl auch von Raphael Guerreiro ab, der zuletzt angeschlagen fehlte und nun wieder in der Startelf steht.

Kehl: "Brauchen Haaland, um Ziele zu erreichen"

In Dortmund hofft man derweil darauf, dass Haaland schnell wieder zurück sein wird. In Abstimmung mit dem BVB absolviert er seine Reha derzeit in Katar. "Es war eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben", sagte Kehl. Dort habe er "gute Möglichkeiten, sich wieder fit zu machen". Er wird in der nächsten Woche zurück beim BVB erwartet. "Wir brauchen ihn, um unsere Ziele zu erreichen", so der BVB-Lizenzspielerchef.