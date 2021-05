Kehl gibt Update: BVB-Profi Morey wird nach Schock-Verletzung "lange ausfallen"

Zwischen Borussia Dortmund und Holstein Kiel ging es am Samstag um den Einzug ins DFB-Pokal-Finale am 13. Mai in Berlin. Doch der Fußball geriet trotz der Wichtigkeit der Partie mit einem Mal in den Hintergrund. In der 72. Minute – das Spiel war beim Stand von 5:0 für den BVB längst entschieden – verletzte sich der erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Borussen-Verteidiger Mateu Morey schwer am Knie. Spieler und Verantwortliche reagierten geschockt. "Man konnte gleich sehen, dass Mateu sich sehr schwer verletzt hat. Seine Schreie waren sehr lange im Stadion zu hören, auch in der Kabine noch. Es tut uns alles sehr sehr leid für den Jungen", erklärte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, am Sonntag beim Sport1-"Doppelpass".

