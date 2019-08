Kehrer fehlt Paris St. Germain rund drei Wochen - Einsätze für DFB-Team in Gefahr?

Paris Saint-Germain muss rund drei Wochen auf Nationalspieler Thilo Kehrer verzichten. Der 22-jährige Abwehrmann hat sich zum Ligaauftakt des französischen Meisters beim 3:0 (1:0) gegen Olympique Nimes am Sonntag eine Fußverletzung zugezogen, wie der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel am Montag mitteilte. Der ehemalige Schalker war in der 76. Minute wegen seiner Blessur ausgewechselt worden. Genauere Angaben zu der Verletzung machte PSG nicht.