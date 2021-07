Nach Transfers von Ramos und Hakimi: Kehrer kann PSG wohl verlassen – Arsenal mit Interesse?  

Mit Sergio Ramos und Achraf Hakimi holte Paris Saint-Germain bereits zwei neue Defensivspieler, die genau die möglichen Positionen von Thilo Kehrer besetzen können. In der vergangenen Spielzeit war der deutsche Nationalspieler als Innen- oder Rechtsverteidiger in 33 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen. In der nächsten Saison dürfte sich die Situation des 24-Jährigen verschlechtern – die Konkurrenz ist noch größer. PSG ist daher wohl nicht abgeneigt, Kehrer bei einem entsprechenden Angebot ziehen zu lassen. Wie die französische Zeitung L´Équipe berichtet, liegt die Schmerzgrenze der Franzosen bei 20 Millionen Euro. Noch vor drei Jahren hatte Paris den Abwehrspieler für 37 Millionen Euro vom FC Schalke geholt.

