Kehrt Kadie Rolfzen zum Dresdner SC zurück?

*Dresden. *Die deutschen Volleyball-Frauen haben beim internationalen Turnier in Montreux (Schweiz) zwei weitere Niederlagen kassiert. Das von DSC-Angreiferin Lena Stigrot als Kapitän angeführte Team musste sich nach der knappen 2:3-Niederlage gegen China anschließend gegen Japan mit 1:3 (19:25, 25:23, 18:25, 27:29) geschlagen geben. Gestern unterlag das DVV-Team, das ohne die Spielerinnen aus Schwerin und Stuttgart antrat, auch gegen Polen mit 1:3 (14:25, 25:22, 18:25, 18:25). Erfolgreichste Punktesammlerinnen waren gestern Louisa Lippmann mit 15 und Lena Stigrot mit 13 Punkten. Damit belegte die deutsche Mannschaft den vierten und letzten Platz in Pool A. Nicht zum Einsatz kam in allen drei Partien DSC-Neuzugang Lenka Dürr. Die Libera plagt sich noch mit leichten Hüftbeschwerden und soll deshalb noch geschont werden.

Derweil zeichnet sich wohl eine spektakuläre Verstärkung bei den Dresdnerinnen an. Nach DNN-Informationen soll die US-Amerikanerin Kadie Rolfzen vor einer Rückkehr an die Elbe stehen. Die 24-jährige Außenangreiferin schmetterte gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Amber bereits von Januar bis Mai 2017 für die DSC-Damen. Eigentlich wollte man damals Kadie Rolfzen unbedingt halten, doch sie entschied sich anders, wechselte dann nach Japan und spielte in der vergangenen Saison in China, während Amber in den letzten beiden Spielzeiten in Frankreich aufschlug.