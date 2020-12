Neue Regeln im Skispringen: Diese Änderungen beeinflussen die Vierschanzentournee

Es ist zwei Jahre her, seit Ryoyu Kobayashi bei der Vierschanzentournee alle vier Springen gewonnen hat. Auch im Vorjahr startete der Japaner mit einem Sieg in Oberstdorf in den Skisprung-Grand-Slam. In diesem Winter rechnet bei der Tournee kaum einer mit dem Überflieger – Kobayashi liegt im Gesamtweltcup auf Platz 16. Sein Flugstil funktioniert nicht mehr so wie früher. Und das hat vor allem etwas mit den vor dieser Saison eingeführten Regeländerungen zu tun. Die für eine perfekte Position im Flug wichtigen Keile im Schuh sind jetzt in der Größe begrenzt und müssen symmetrisch sein.

