Kein Anlass zu Diskussionen: Schiri Tobias Stieler mit starker Endspielleistung

Berlin. "Wenn nach dem Schlusspfiff niemand über uns spricht, sind wir glücklich." Dieser Wunsch des Final-Schiedsrichters und seiner Assistenten wird in Erfüllung gehen. Tobias Stieler leitete das 76. deutsche Pokalfinale zwischen RB und den Bayern stark und unauffällig. Nachdem die Leipziger in den bisherigen sieben Partien gegen den Rekordmeister (zu) oft nach Platzverweisen dezimiert zu Ende spielen mussten, verteilte Stieler in diesem fairen Endspiel eine einzige Gelbe Karte nach Handspiel von Upamecano.