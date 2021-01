Kein Aufgalopp zur Turf-Saison: Renntag fällt im Scheibenholz flach

Leipzig. Die Freunde des Turfs reiben sich verwundert die Augen: Im soeben veröffentlichten Galopp-Rennkalender des Jahres 2021 fehlt Leipzig als Veranstalter am 1. Mai. Dafür finden an dem Tag Rennen in München statt. Laut dem Rennkalender soll die Saison im Scheibenholz nun am 5. Juni beginnen. Anzeige

Saison schwer planbar

Alexander Leip erklärt die Hintergründe. „Es gibt es im Dachverband Deutscher Galopp den Beschluss, dass bis zum 12. Juni keine Parallelveranstaltungen stattfinden dürfen. Am 1. Mai sind in München Gruppe-Rennen geplant, das hat den Vorzug vor uns bekommen. Wir starten in Leipzig am 5. Juni mit Listen-Rennen“, sagt der Chef der Scheibenholz GmbH. In der ersten Juni-Woche findet normalerweise die traditionsreiche Rennwoche in Baden-Baden statt. Doch auch die wurde Opfer der Pandemie und so erhielt Leipzig den Zuschlag für den 5. Juni, ein Sonnabend.

„Wegen der Pandemie ist es unheimlich schwierig zu planen“, sagt Leip. „Wie die Lage am 1. Mai ist, weiß niemand. Mit dem Start nun am 5. Juni gewinnen wir immerhin einen Monat.“ Er und seine Mitstreiter hoffen, dass am 5. Juni Publikum zugelassen ist. Ein weiterer Renntag in Leipzig ist für den Oktober geplant. Dass am 1. Mai keine Rennen stattfinden bedauere er sehr, sagt Alexander Leip noch. „Wir hoffen natürlich sehr, dass es 2022 wieder möglich ist. Dann schlagen wir alle Rekorde.“