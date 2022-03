Kein Aufstieg, aber "solides Ergebnis": Gifhorns Coach Niesner zieht Saison-Fazit

„Allerdings hat die Mannschaft nicht das erreicht, was sie wollte“, verdeutlicht Niesner. Seine Schützlinge wollten in die 2. Bundesliga aufsteigen, was letztendlich nur Meister SV Harkenbleck vergönnt war. Warum es nicht zum ganz großen Wurf reichte, weiß der starke Mann an der Seitenlinie genau: „Versaut haben wir uns das an den beiden Wochenenden in Berlin und Hamburg.“

Anschließend war von oben bis unten in tabellarischer Hinsicht alles möglich. „So etwas habe ich in all den Jahren noch nie erlebt“, staunt Niesner nach wie vor über die besondere Situation vor dem abschließenden Doppelspieltag. Gifhorn/Nienburg hätte unter Umständen noch Meister werden, auf der anderen Seite aber auch noch absteigen können. Ein klares Indiz dafür, wie ausgeglichen die Liga war. „Man hat gesehen, dass alles möglich ist, wenn eine Mannschaft nicht alles abruft."

Niesner erwartet in der aller Voraussicht nach im September beginnenden Spielzeit 2022/23 eine weitere Qualitätssteigerung in der Spielklasse. Zwei Absteiger aus der 2. Liga und ein überzeugender Aufsteiger aus der Oberliga kommen hinzu. „Unser Ziel sollte ein sicherer und vorderer Tabellenplatz sein“, blickt der Trainer voraus. Im Vordergrund steht jedoch die Weiterentwicklung der gesamten Mannschaft, insbesondere der jungen Spieler. „Wenn uns das gelingt, ist vielleicht auch mehr möglich“, so Niesner.

Dass das Team in Hinblick auf den Zusammenhalt absolut intakt ist, zeigte sich im Abschluss-Duell am Sonntag gegen Absteiger Berliner Sport-Club (8:0). „Da haben wir noch einmal alle Kräfte mobilisiert“, blickt Niesner gern zurück. Einen Abend zuvor fand sich die Mannschaft noch beim Asiaten in Gifhorn zum gemeinsamen Essen ein und schwor sich ein. „Wir haben mal etwas Neues probiert. Der Vorschlag kam von Karen Radtke, und wir alle haben ohnehin einen Hang zur asiatischen Küche“, verrät der SG-Coach. „Es ist zu erwarten, dass wir das in Zukunft häufiger machen.“ Geplant ist auch noch eine Abschlussfahrt – vermutlich Ende April oder Anfang Mai: „Das ist aber nicht einfach zu planen, da wir Spieler aus drei verschiedenen Nationen haben. Wir befinden uns gerade noch auf Ideensuche.“

Wird der Kader "noch optimierend ergänzt"?

Doch man bespricht sich auch schon in Bezug auf die neue Spielzeit. Ein wichtiger Aspekt dabei sind bessere Trainingsmöglichkeiten, eine Idee zur Umsetzung gemeinsamer Trainingswochenenden. „Damit wir unsere Spielstärke stabilisieren“, so Niesner, dessen Akteure zum großen Teil auswärtig proben. Personelle Veränderungen sind nach aktuellem Stand nicht geplant, allerdings auch nicht ausgeschlossen. „Grundsätzlich wollen wir so verbleiben, doch wir werden uns umschauen, ob wir uns vielleicht noch optimierend ergänzen können“, erklärt der SG-Trainer, der sich einen möglichst breit aufgestellten Kader wünscht.

In der rund sechsmonatigen Sommerpause heißt es für die Aktiven der SG Gifhorn/Nienburg aber keineswegs Beine hochlegen - mehrere Turniere stehen auf der Agenda. Holger Herbst und Cattareya Paschke vertreten die SG am 26./27. März bei den norddeutschen Meisterschaften der U22 in Gifhorn, dagegen wird sich wohl der komplette Kader am 23./24. April an den Landesmeisterschaften der O19 (ebenfalls in Gifhorn) beteiligen. Dabei geht es auch um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften (28. bis 31. Juli) in Bielefeld. Niesner: „Die Turniere sind wichtig, um sich die Wettkampfhärte zu holen."