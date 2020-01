Kein Beachvolleyball-Turnier am Altmarkt

Dresden. In den vergangenen sechs Jahren verwandelte sich im Frühsommer der Dresdner Altmarkt in einen großen „Sandkasten“. Das Turnier der „Techniker Beach Tour“, der höchstrangigen deutschen Turnierserie, lockte viele Profis nach Elbflorenz. Anschließend an das Spektakel kamen stets auch Freizeit- und Hobbysportler beim Beachfestival auf ihre Kosten. Doch jetzt steht fest, dass in diesem Jahr auf dem Altmarkt nicht gepritscht und gebaggert wird. Gestern veröffentlichte der Deutsche Volleyballverband die Tourdaten für 2020. Dabei fehlt Dresden als Austragungsort.