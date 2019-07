Kein BVB-Transfer: Juventus-Juwel Moise Kean vor Wechsel zum FC Everton

Das 19-jährige Wunderkind wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Transfer zum BVB in Verbindung gebracht . Kean hat bei Juventus wegen einer Garde aus erfahrenen Profis mit dem 31-jährigen Gonzalo Higuain, Ex-Bayern-Profi Mario Mandzukic (33) und Cristiano Ronaldo (34) kaum Einsatzchancen und galt deshalb als Wechselkandidat. Statt zum BVB wechselt der Italiener nun aber zum englischen Erstligisten FC Everton. Das berichtet unter anderem der Guardian.

Moise Kean: Ablösesumme und Gehalt beim FC Everton bekannt

Bei den Toffees aus Liverpool soll der Youngster einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Den Coup lässt Everton sich einiges kosten: Als Ablösesumme sind 32 Millionen Euro im Gespräch, durch Klauseln kann die Summe auf bis zu 40 Millionen Euro ansteigen. Kean soll pro Jahr drei Millionen Euro verdienen. Sein Vertrag bei Juventus wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen. Am Mittwoch soll der Transfer finalisiert werden, dann reist Kean nach England.

Kean stammt aus der Jugend des FC Turin und wechselte 2011 im Alter von elf Jahren zum großen Lokalrivalen Juventus. Dort durchlief der Sohn ivorischer Eltern sämtliche Jugendmannschaften. Ende 2018 debütierte er in der italienischen Nationalmannschaft, für die er in drei Spielen bereits zwei Tore schoss. In der vergangenen Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend sieben Tore in 17 Spielen. Mit seinen Einsatzzeiten war der junge Angreifer aber nicht zufrieden, oft wurde er nur als Joker eingesetzt.