Kein Comeback: Hoffnungsträger Ihlas Bebou fehlt Hannover 96 in München

Er sollte der Offensive von Hannover 96 beim Spitzenreiter in München eigentlich frischen Wind bringen - nun fehlt Ihlas Bebou den Roten am Samstag (15.30 Uhr) doch. Der Flügelspieler, der monatelang wegen einer Oberschenkel-Verletzung fehlte und in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, reiste nicht mit in die bayrische Landeshaupstadt.

Am Donnerstag wurde Bebou noch einmal geschont. 96-Trainer Thomas Doll bremste die Erwartungen bereits: “Wir werden da wirklich kein Risiko eingehen. Wenn grünes Licht kommt, nehmen wir ihn gerne mit." Nach dem Abschlusstraining am Freitag stand fest: Es gibt kein grünes Licht, Bebou muss sich noch gedulden.