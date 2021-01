Kein Debüt gegen den BVB! RB Leipzigs Neuzugang Szoboszlai schon verletzt

Leipzig. Die Fans hatten auf ein Debüt im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) gehofft. Doch daraus wird nichts. Denn der gerade erst verpflichtete Dominik Szoboszlai ist verletzt und nimmt aktuell nicht am Mannschaftstraining der Roten Bullen teil. Das bestätigte der Ungar selbst am Dienstag bei seiner offiziellen Vorstellung am Cottaweg. "Ich habe schon längere Zeit Adduktorenprobleme, habe in Salzburg deshalb mit Schmerzmitteln gespielt", so der 20-Jährige. "Ich will natürlich so schnell wie möglich zurückkommen. Das Ziel dafür ist Februar." Gemeint ist damit der Einstieg in die Übungseinheiten mit seinen Teamkameraden.

