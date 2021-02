Kein Durchatmen: So schlagen sich die Hannover Indians seit der Saison-Wiederaufnahme

Die Bilanz: Der ECH gewann Sonntag 7:3 gegen die EG Diez-Limburg und damit vier von sechs Spielen. Die Niederlagen kassierte man in Herford (0:8) nach indiskutabler und in Halle (4:6) nach guter Leistung. In der ungeraden und mittlerweile nach der Quotientenregel berechneten Tabelle ist der ECH Vierter. Die Form ist besser als vor der Pause, die den Indians angesichts von zuvor drei Niederlagen inklusive 18 Gegentoren nicht ungelegen kamen. „Mit Ausnahme des Herford-Spiels haben die Jungs jetzt einen super Job gemacht. In Halle waren wir in beiden Spielen sehr gut“, sagt Trainer Lenny Soccio.

Die Torhüter: Beim 5:3-Sieg in Halle am vergangenen Dienstag überragte David Zabolotny. Nach einem Malheur im Training musste der Keeper aber angeschlagen zwei Spiele pausieren. Ersatzmann Lukas Schaffrath hatte Freitag in Halle einen schweren Stand, am Sonntag war er gegen Diez im zweiten und dritten Drittel aber ein starker Rückhalt. „Für Schaffi freut mich das. Es hat gezeigt, dass er eine Option ist“, sagt Soccio.