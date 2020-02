Kein Einsatz gegen Ex-Verein: Frankfurts Ilsanker muss gegen RB Leipzig auf die Tribüne

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurts Neuzugang Stefan Ilsanker ist beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club RB Leipzig an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) nicht spielberechtigt. Diese Klausel beim Wechsel des 30 Jahre alten Österreichers bestätigte ein Sprecher der Eintracht am Montag. Zuvor hatten „Kicker“ und „Bild-Zeitung“ davon berichtet. Ilsanker war am vergangenen Freitag kurz vor Transferschluss von Leipzig zu den Hessen gewechselt und soll dort auf der Sechserposition regelmäßig zum Einsatz kommen.