Kein Einsatz mehr: Hannover 96 ohne Niclas Füllkrug nach Düsseldorf

Sein Comeback gegen den SC Freiburg nach sechsmonatiger Pause (Knorpelschaden) kam überraschend schnell, nach nur zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft stand Niclas Füllkrug schon wieder im Kader und durfte in den letzten fünf Minuten sogar mitwirken. Der Kurzauftritt gegen die Breisgauer wird "Fülles" letzter im 96-Dress sein. Im abschließenden Saisonspiel bei Fortuna Düsseldorf am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wird der Stürmer ausfallen, wie 96 am Montag bekanntgab.

Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung soll die Belastung bei Füllkrug, der im Sommer zu Werder Bremen wechselt, wieder reduziert werden. In dieser Woche wird der 25-Jährige auch nicht mit der Mannschaft trainieren, sondern ein individuelles Programm absolvieren.