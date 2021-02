Kein Ende der Krise: Trainer Thomas Hoßmang wirft beim 1. FC Magdeburg hin

Der 1. FC Magdeburg, der einzige Europapokalsieger der DDR, wartet auf bessere Zeiten. Die Blau-Weißen haben ihre letzten Spiele in der 3. Liga gegen Halle, 1860 München und Dynamo Dresden verloren, stehen aktuell auf dem vorletzten Platz. Außerdem hat Trainer Thomas Hoßmang am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. „Ich will den Weg freimachen für neuen Impuls“, wurde der frühere Bundesligaprofi auf der Facebookseite des Clubs zitiert.