Kein Geld da! RB Leipzig wird Team im Winter nicht verstärken

Leipzig. Noch bevor das Transferkarussell anfangen kann, sich zu drehen, wurde dem Vehikel der Stecker gezogen, und zwar von höchster Stelle. RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat die Verpflichtung von neuen Spielern in der Winterpause ausgeschlossen. „Im Winter ist kein Geld für Neuzugänge da“, sagte Mintzlaff in der „Sport Bild“. Transfers seien erst dann möglich, wenn der Bundesligist vorher Spieler verkaufe.

Im Sommer hatte RB in neues Personal rund 55 Millionen Euro investiert. Von den sieben Neuzugängen konnte bislang nur der Franzose Christopher Nkunku mit zwei Toren und zwei Vorlagen sein Potenzial zeigen. „Die Mannschaft ist überragend, noch besser als letzte Saison. Wir haben hochkarätige Spieler dazugeholt. Die brauchen zwar Zeit, haben aber alle das Potenzial, sich zu Stars zu entwickeln“, erklärte Mintzlaff.

In der Bundesliga sind die Leipziger nach einem guten Saisonstart auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) ist RB in der zweiten Runde im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg gefordert.