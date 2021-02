Kein Glanz, aber drei Punkte: RB Leipzig rettet Sieg gegen Augsburg

Das Team von Julian Nagelsmann gewinnt im Iglu Red-Bull-Arena 2:1 (2:0), steht seinen Schneemann. Zuvorderst, weil Dani Olmo (1:0/38./Foulelfmeter) und Christopher Nkunku (2:0/43.) und Daniel Caligiuri (2:1/77.) treffen. Auch, weil Julians Nagelsmänner beim Abnutzungskampf das an den Abend legen, was an Abenden wie diesen gefragt ist: Zuversicht und Wettkampfhärte. Der dritte Dreier in Folge, der am Ende heftig wackelt, sichert Platz zwei, lässt von mehr träumen. Beim Bayern-Rückflug aus Katar stand ein goldener Pott in der Bord-Toilette - und nicht wenige der Bayern-Stars fragten sich, wen oder was sie da gewonnen hatten. Am Montag beschließen die Bayern den 21. Spieltag mit dem Heimspiel gegen Bielefeld. Dann werden sie feststellen, dass es ohne Thomas Müller, der in Doha positiv auf Corona getestet wurde, auch gegen Bielefeld nicht geht. Und sie werden geloben, nie mehr zur Club-WM ins Fußball-Stiefmutterland Katar zu fliegen. Reisen bildet.