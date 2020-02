Kein Glück im Sahnpark: Dresdner Eislöwen verlieren Derby bei den Eispiraten 

Dresden. Es hat auch diesmal im Sahnpark nicht gereicht. Die Dresdner Eislöwen haben am Freitagabend das letzte Sachsenderby der Vorrunde bei den Eispiraten Crimmitschau mit 5:7 (2:2, 1:2, 2:3) verloren. Damit bleiben die Elbestädter an diesem Wochenende ohne Punkte und konnten auch ihre Auswärtsbilanz nicht aufbessern.

0:2-Rückstand egalisiert

Spätestens jetzt waren die Blau-Weißen munter und nach schönem Pass von Jordan Knackstedt netzte Dale Michell zum 1:2-Anschluss (14.) ein. Nun machten die Rossi-Schützlinge deutlich mehr Druck. Drei Minuten später kamen die Dresdner zum ersten Powerplay und mit fast identischem Spielzug wie beim ersten Treffer passte der Eislöwen-Top-Scorer zu Dale Mitchell in den Slot und dieser ließ sich die Chance nicht entgehen, beförderte den Puck zum 2:2-Ausgleich (17.) in die Maschen.

Lausitzer Füchse müssen in der DEL2 noch sechs Matches gewinnen

Mehr Sport in Dresden

Mehr Sport in Dresden

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erkämpften sich die Hausherren erneut die Führung. Mitch Wahl erzielte nach Vorarbeit von Christoph Körner das 3:2 (25.). Beide Teams waren nun voll im Derby-Modus, schenkten sich nichts. Als dann Jordan Knackstedt gerade von der Strafbank gekommen war, zeigte der 31-Jährige seine Klasse – nach einem schnellen Konter sah Nick Huard den mitgelaufenen Kollegen, der völlig allein auf der rechten Seite gelassen wurde und keine Mühe hatte, zum 3:3 (37.) einzunetzen. Aber das war noch nicht der Schlusspunkt in diesem Drittel. Den setzten erneut die Eispiraten. Nach einem Pfostenschuss von Ty Wishart reagierte Marco Eisenhut nicht schnell genug und so konnte Austin Fyten mit dem Abstauber die erneute 4:3-Führung (38.) erzielen.

Eislöwen übernehmen Spielkontrolle

So ging es noch einmal in die Kabine. Weil sich Eispirat Patrick Pohl noch kurz vor der Sirene eine Strafe einfing, konnten die Rossi-Schützlinge den Schlussabschnitt in Überzahl beginnen. Den Vorteil nutzten sie – mit einem satten Schlagschuss von der blauen Linie hämmerte Petr Pohl die Scheibe zum 4:4-Ausgleich (42.) ins Tor.