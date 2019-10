"Kein gutes Gefühl": TSV Havelse gegen Eintracht Norderstedt steht auf der Kippe

Jan Zimmermann hat „kein gutes Gefühl“, wenn er an das für Sonntag (14 Uhr) angesetzte Regionalligaspiel seines TSV Havelse gegen Eintracht Norderstedt denkt. Schon das Pokalspiel gegen den Lüneburger SK musste abgesagt werden, weil sich Wasserpfützen auf dem Platz des Wilhelm-Langrehr-Stadions gebildet hatten. Die Prognose für Sonntag ist eher durchwachsen: „Die Chancen stehen etwa 50 zu 50“, sagt der Coach. Sollte es am Sonnabend und Sonntag trocken bleiben, steigt die Möglichkeit entsprechend. „Wenn es irgendwie geht, werden wir spielen“, kündigt Zimmermann an.