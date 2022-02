Kein Haaland, keine Konstanz – kein Wunder? Wie der BVB bei den Glasgow Rangers ein Zeichen setzen will

Den ersten Rückschlag gab es bereits Mittwochmorgen. Als der schwarz-gelbe Mannschaftsflieger von Borussia Dortmund zum Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde bei den Glasgow Rangers (Donnerstag, 21 Uhr, RTL) abhob, fehlte der große Hoffnungsträger erneut an Bord. Erling Haaland hatte es tags zuvor mit einem Härtetest probiert, kann aber beim nächsten "Endspiel“ aufgrund muskulärer Probleme noch immer nicht mitwirken. Insgesamt verpasste der norwegische Torjäger in dieser Saison bereits 14 Partien. Anzeige

Dennoch wäre es viel zu einfach, in Haalands Verletzungsanfälligkeit den alleinigen Grund für die Achterbahnsaison des BVB zu sehen. Die Probleme sind vielschichtig. Die unglaubliche Wankelmütigkeit begleitet den Klub schon seit Jahren, unabhängig vom jeweiligen Übungsleiter. Aktuell ist es Marco Rose, dem es ähnlich ergeht wie seinen Vorgängern Edin Terzic, Lucien Favre, Peter Bosz, Peter Stöger oder Thomas Tuchel. Seit Jürgen Klopp die Borussia 2015 verlassen hat, gleicht der Verein einer Wundertüte. Auch in dieser Spielzeit wechseln die Extreme. Die Konstanz, die es braucht, um regelmäßig Titel zu gewinnen, geht dem BVB ab.

Die längste Siegesserie hielt gerade mal vier Partien, in den vergangenen sieben Spielen folgte auf einen Dreier stets eine Niederlage und umgekehrt. Am vergangenen Sonntag fertigte Roses Truppe dessen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach mit 6:0 ab – drei Tage nach der peinlichen 2:4-Pleite gegen die Glasgow Rangers in der Europa League. Vor dem Rückspiel sagte der Trainer nun: "Ich erwarte eine Reaktion auf die Reaktion“ und stellte die Frage in den Raum, die sich alle stellen: "Bleiben wir dran?“



Auch unter Rose fehlt dem BVB die Konstanz

Natürlich zählt es zu Roses Aufgaben, dafür zu sorgen, dass genau dies eintritt. Doch auch er hat es seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer nicht hinbekommen, die Mannschaft dauerhaft auf das Topniveau zu bringen, zu dem sie qualitativ in der Lage ist. "Wir sind häufig noch zu inkonstant. Innerhalb eines Spiels, aber auch von Spiel zu Spiel“, gibt er selbst zu.

Ein Mentalitätsproblem, das dem BVB immer wieder vorgehalten wird, sieht Rose allerdings nicht: "Die physischen Werte zeigen klar, dass es keine Frage der Einstellung ist. Was uns mitunter noch fehlt, ist das Selbstverständnis für unser eigenes Spiel“, sagte er – und erklärte: "Wenn etwas einmal umgesetzt ist, musst du am nächsten Tag wieder rausgehen und es auch noch am dritten Tag und am vierten Tag umsetzen. Wenn ich den ersten Zweikampf verliere und der zweite wehtut, darf ich dem dritten trotzdem nicht aus dem Weg gehen."

Die Borussia fühlt sich für das Rückspiel gewappnet

Genau diese Eigenschaften werden auch am Donnerstag dringend vonnöten sein, wenn Dortmund im mit 50.000 Zuschauern rappelvollen Ibrox Stadium gegen die Rangers noch die Wende einleiten will. Ein Sieg mit zwei Treffern Differenz würde zunächst für die Verlängerung genügen, nachdem die Auswärtstorregel in den internationalen Wettbewerben gekippt wurde. "Wenn die Mannschaft Eier hat“, dreht sie das im Rückspiel“, hatte Sportdirektor Michael Zorc gefordert. Und Kapitän Marco Reus versprach nach seiner Gala samt fünf Torbeteiligungen gegen Gladbach: "Wir sind bereit.“