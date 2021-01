Kein Hallen-Kick erlaubt: Titelverteidigung gelingt per Würfelbecher

Der Hallenfußball rollt nicht, somit fand auch die Bromer Samtgemeinde-Meisterschaft nicht statt - zumindest nicht auf dem Parkett: Der SV Eischott richtete die Veranstaltung einfach virtuell aus, erwürfelte die Ergebnisse - und der Sieger hieß wie im Vorjahr SV Rühen. Anzeige Gute 75 Minuten dauerte der virtuelle Hallen-Kick, den Eischotts Initiator Kevin Krause gemeinsam mit SV-Coach Lukas Heider, der hinter der Kamera stand, auf Instagram und Facebook live streamte. Die SVE-Idee bekam viel Zuspruch: "Zeitweise hatten wir über 100 Zuschauer gleichzeitig, insgesamt waren es über 200. Im Vorfeld dachte ich, dass um die 100 schon gut wären, deshalb bin ich schon ein bisschen stolz", freute sich Krause. Auch Spieler und Funktionäre der teilnehmenden Teams wurden immer wieder live zugeschaltet, um für gute Unterhaltung zu sorgen.

In zwei Gruppen, die tags zuvor ausgelost worden waren, traten die Mannschaften an, für Eischott war als Fünfter der Gruppe A nach der Vorrunde Schluss. "Ein Punkt hat uns gefehlt, aber wir waren ein guter Gastgeber", so Krause mit einem Augenzwinkern. Kurios: Alle Reserve-Teams schafften den Sprung ins Viertelfinale, der FC Germania Parsau II holte sich letztlich gegen den FC Brome II mit 5:2 sogar Platz drei. Im Finale setzte sich Rühen dann gegen den TSV Brechtorf durch, feierte mit 6:2 den erneuten Samtgemeinde-Titel. "Gutes Ding! Hat Spaß gemacht, hoffentlich nächstes Jahr wieder auf der Platte", kommentierte Rühens Instagram-Auftritt, traf damit genau Krauses Nerv: "Wir hoffen natürlich, dass es im kommenden Jahr wieder normal läuft." Und man wieder gemeinsam in der Halle spielen kann.

Kreativ: Gute 75 Minuten dauerte der virtuelle Hallen-Kick, den Eischotts Initiator Kevin Krause (l.) gemeinsam mit SV-Coach Lukas Heider, der hinter der Kamera stand, auf Instagram und Facebook live streamte. © Privat

Auch wenn das diesmal nicht möglich war, ein bisschen Feeling kam auf, gestichelt wurde auch ein wenig in den Live-Kommentaren zum Stream. Und selbst die Auszeichnungen für besten Spieler, Torjäger und Keeper durften nicht fehlen: Bester Spieler wurde Fynn Jennerich, bester Torjäger Julian Magnus (beide Rühen), als bester Keeper wurde Jonas Biniek vom TSV Brechtorf ausgezeichnet. "Wir haben das auf die spaßige Art gemacht", so Krause. "Im Vorfeld haben wir geguckt, wie es normalerweise läuft. Der beste Spieler kommt in 80 Prozent der Fälle vom Sieger, der Torschütze von dem Team, das die meisten Tore im Turnier schießt. Das war in beiden Fällen Rühen", erklärt Krause. "Und der beste Keeper kommt normalerweise vom Zweiten. Wir haben uns vor dem Turnier für jedes Team ein paar Spieler aufgeschrieben, die uns in den Sinn gekommen sind und geschaut, welche Torhüter in der Hinrunde gespielt haben."