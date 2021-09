Kein Happy End: SC DHfK Leipzig verliert packendes Ost-Derby gegen SC Magdeburg

Magdeburg/Leipzig. „Die Leipziger sind heute alles andere als der Favorit. Das kann heute auch sehr deutlich für den SCM werden“, prognostizierte Handball-Legende Stefan Kretzschmar vor dem Anpfiff im Ost-Derby der Handball-Bundesliga beim Pay-TV-Sender „Sky“. Während es in der vergangenen Saison noch zwei Siege für die Profis vom SC DHfK im Ost-Derby gab, gingen sie am Sonntag wieder als Underdog ins Rennen. Nach einer Halbzeit wirkten die Fronten geklärt und das Kräfteverhältnis eindeutig. Doch im zweiten Durchgang kehrte die Spannung in die Getec-Arena zurückund das Ost-Derby nahm richtig an Fahrt auf. Doch trotz des packenden Comebacks der Haber-Handballer setzte sich die Mannschaft um Nationalspieler Philipp Weber am Ende mit 30:28 (16:11) durch. Anzeige

Fünf-Tore-Rückstand zur Halbzeit

Bereits der Einstieg in die Partie zeigte eine deutliche Tendenz und untermauerte die These des ehemaligen Magdeburg-Stars. Die Hausherren hatten sofort die Kontrolle über das Spielgeschehen übernommen, waren offensiv am Drücker und ließen am eigenen Kreis nur wenig zu. Nach acht Minuten hatte sich das Team von Bennet Wiegert eine angenehme 5:2-Führung herausgespielt – und die Leipziger Gäste noch keinen einzigen Treffer aus dem Spiel heraus erzielt. Zwei Siebenmeter, die Lucas Krzikalla souverän verwandelte, waren zunächst die einzigenErfolgsmomente der Sachsen.

Die Haber-Sieben fand offensiv zwar die ersten Lösungen gegen den Europa-League-Sieger, doch in der sonst so stabilen Defensive der Grün-Weißen lief viel zu wenig zusammen. Weder Kapitän Alen Milosevic noch die Mittelblocker Maciej Gebala und Marko Mamic konnten Ex-Teamkollegen Philipp Weber oder Rückraum-Shooter Lukas Mertens stoppen. Ob im Eins-gegen-Eins, aus der Distanz oder mit präzisen Pässen auf die Kreisläufer machten die Wiegert-Handballer Druck und setzten sich mehr und mehr ab. Nach 18 Minuten hatten sieauf 11:6 erhöht und ließen den Messestädtern kaum noch Raum zum atmen.

Eine weitere Schwachstelle in der lückenhaften 6:0-Abwehr der Grün-Weißen entdeckte Marko Bezjak zum Ende des ersten Durchgangs, traf dreifach und hielt die Fünf-Tore-Führung seines Teams – trotz verbesserter Leipziger Offensive - aufrecht. Gut 4554 Fans setztenden Gästen mit ohrenbetäubenden Lärm in der Getec-Arena zu. Vor 4554 Fans, die ihr Team in der Getec-Arena zu Bestleistungen trieben, ging es mit 16:11 in die Pause.

Packende Endphase

Mit dem Wiederanpfiff stimmten bei den Messestädtern drei Faktoren: Lucas Krzikalla war vom Siebenmeter-Strich eine absolute Bank(7/7). In der Abwehr machten Gebala und Co. einen stabileren Eindruck und vorne sank die Anzahl unnötiger Fehler. Nach 43. Minuten war die Truppe von Coach Haber auf 22:20 herangekommen und die Dominanz der Hausherren bröckelte. Auch eine Auszeit von Wiegert konnte das Comeback der Gäste nicht unterbrechen. Keeper Kristian Saeveras lief zur Hochform auf, Luca Witzke erzielte zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich. Die Arena bebte, ein Pfeifkonzert begleitete den Führungstreffer von Lukas Binder.