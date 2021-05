Doch kein Hausverbot für Lehmann: Klub-Boss rudert nach Aogo-Affäre zurück und entschuldigt sich

Jens Lehmann darf sich bei seinem Heimatklub Heisinger SV doch noch sehen lassen. Nach der Affäre um den ehemaligen Nationaltorhüter und dessen rassistischer Äußerung in Richtung von Sky-Experte Dennis Aogo hatte der Präsident des Bezirksligisten aus Essen, für den Lehmann von 1975 bis 1978 in der Jugend gespielt hatte, seinem prominentesten Zögling Hausverbot erteilt. Nun ruderte Dr. Peter Küpperfahrenberg in einer Mitteilung auf der Facebook-Seite der Heisinger zurück. Anzeige

Seine Aussage habe "ein mediales Echo gefunden", das er sich "in dieser Form niemals habe vorstellen können", so der Rechtsanwalt. "Auch haben mich viele Leute persönlich kontaktiert. Es gab Lob, es gab Kritik, es gab Kritik unterhalb der Gürtellinie." Er bereue sein vorherige Aussage aber: "Leider habe ich den Fehler gemacht, Jens Lehmann ein symbolisches "Hausverbot" zu erteilen. Denn darum geht es gar nicht. Ich bedauere sehr, dass dies in den Vordergrund gerückt ist und dass Jens Lehmann und seine Äußerung damit so sehr im Fokus stehen", erklärte er. "Eine solche Situation war niemals beabsichtigt; und sie hilft auch nicht weiter. Dafür möchte ich mich hier an gleicher Stelle entschuldigen."